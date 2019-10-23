Обляков: насколько я готов? Легко проведу на поле 90 минут

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков объяснил неудачный старт команды в Лиге Европы и рассказал о своей готовности перед игрой против «Ференцвароша»

Фото: ПФК ЦСКА

- О «Ференцвароше» знаю немного, игру ещё сегодня разберём с тренерским штабом, посмотрим что и как. В Лиге Европы команды уступила и сыграла вничью, но действовала от себя, играла в атаку. Это будет хороший матч.



Неудачный результат в Лиге Европы? Старались выигрывать, но не всегда получается. Это футбол, кто-то ошибается.



Я готов к игре на сто процентов, девяносто минут легко проведу, - приводит слова игрока корреспондент Rusfootball.info