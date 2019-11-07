"Динамо" сыграло вничью с "Копенгагеном"

Киевское "Динамо" вырвало вничью в гостевом матче четвертого тура группового раунда Лиги Европы с "Копенгагеном".





4 тур



Гол: Стаге, 4 - Вербич, 70



Нереализованный пенальти: Цыганков, 13



Копенгаген: Юнссон, Бенгтссон (Бартолец, 69), Нельссон, Варела, Папаяннопулос, Зека, Стаге, Фишер (Томсен, 82), Фальк (Дарами, 55), Сотириу, Сантос



Динамо К: Бущан, Миколенко, Кендзёра, Попов, Шабанов, Караваев, Сидорчук, Шепелев, Вербич (Де Пена, 88), Цыганков, Беседин



Предупреждения: Зека, 64, Нельссон, 83, Шабанов, 83, Сантос, 83