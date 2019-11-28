» » Пономарев: ЦСКА не выйдет в плей-офф ЛЕ, некому забивать

Пономарев: ЦСКА не выйдет в плей-офф ЛЕ, некому забивать

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев считает, что ЦСКА победит "Лудогорец" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы, однако не сможет пройти в плей-офф турнира.

"Надо отыгрываться за такое безобразное поражение в Болгарии. Сгореть там 1:5, это слишком крупно… Не думаю, что "Лудогорец" сможет повторить такой результат хотя бы еще раз. ЦСКА сегодня победит, где-нибудь в районе 1:0. Армейцы под конец года вроде разыгрались, идут без поражений, настроение хорошее. Но в плей-офф уже не выйдем, 4:0 не победим, это слишком много. Не на кого рассчитывать, забивных игроков нет. Больше гола за игру почти никогда не забиваем.

Меня очень беспокоит форма Чалова, никак не начнет стабильно забивать. Не играет, как настоящий форвард. Нам нужно пополнение в нападении. Да и полузащитники у нас не особенно бьющие. Получается, что Влашич уже играет полунападающего.

И Обляков, и Ахметов не дотягивают. Нужны полузащитники посолиднее, помощнее. Англичане всегда говорят — покажите мне своих полузащитников, и я вам скажу, что у вас за команда. А так устраивают парк культуры, катают мяч по полю, получается пас ради паса. Ну кого интересует такая игра дурацкая? ЦСКА зимой нужно купить пару мощных полузащитников и одного нападающего. Вот тогда все будет хорошо", — сказал Пономарев в беседе с Sport24.

Матч ЦСКА — "Лудогорец" состоится 28 ноября на стадионе "ВЭБ Арена" и начнется в 20:55 по московскому времени.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Пономарев ЦСКА Лига Европы Лудогорец
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Кирьяков: враги Дзюбы даже в чем-то помогают ему
Полузащитник "Ростова" Глебов успешно прооперирован в Германии
Медведев: матч со "Спартаком" — самый принципиальный для "Зенита" 1
Тренер "Валенсии": мы заслуживали победы над "Челси". Команда проявила испанский характер и волю
Фавр: когда Месси получает мяч, его практически невозможно остановить
Селюк: в январе Ротенберг вернется в общую группу "Локомотива" 1
Пономарев: ЦСКА не выйдет в плей-офф ЛЕ, некому забивать
Новым директором "Енисея" назначен бывший тренер команды Ивахов
Промес попал в команду недели FIFA 20
250-й гол в карьере Лукаку: вышел один на один с голкипером с центра поля и забил в пустые ворота
Фанат "Зенита" получил реальный срок за удар по ноге росгвардейца 7
Уткин — о Семине: только старый джедай может остановить империю зла 18
Ярошик: ЦСКА неважно смотрится в этом розыгрыше Лиги Европы
"Первый день зимы будет самым жарким". "Зенит" анонсировал продажу билетов на матч со "Спартаком" 1
Сборная России потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА
Игнатьев: при той игре, которую сейчас показал "Зенит", у него есть хорошие шансы на второе место в группе 2
Боярский: чем больше будут лаять, тем неприкосновеннее будет фигура Дзюбы 18
Бывший вратарь "Динамо" может сменить Эмери на посту главного тренера "Арсенала"
Ройс: должен признать, что "Боруссии" не хватает уверенности
На Евро-2020 могут появиться временные замены 1
Сантос: ЦСКА лучше не говорить о реванше с "Лудогорцем", но держать его в уме
«Краснодар» с надеждой на еврокубковую весну. ЦСКА в попытке покрыть позор 3
Твиттер ЦСКА, анонсируя матч с "Лудогорцем", изобразил соперника с эмблемой "Крыльев Советов"
"СКА-Хабаровск" расстался с двумя футболистами
Бубнов: "Зенит" создал себе очень хорошую возможность попасть в плей-офф 7
Определилсь 8 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов
«Лейпциг» снова вредит «Зениту», ВАР переносит гол из одних ворот в другие. Среда в ЛЧ 5
Дзюба — о победе над "Лионом": спасибо большое за вашу веру и поддержку 9
"Зенит" может не выйти в плей-офф Лиги чемпионов, даже если выиграет в последнем туре 31
"Что тут сказать, это было невероятно". Вальверде — об игре Месси в матче с "Боруссией" в ЛЧ 1
Все новости