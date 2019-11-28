В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы "Брага" и "Вулверхэмптон" со счетом 3:3.
Лига Европы
5 тур
Голы: Орта, 6, Хименес, 13, Доэрти, 34, Траоре, 35, Паулинью, 64, Франсержио, 79
Брага: Эдуарду, Секейра, Уоллес (Эдуарду, 58), Виллемен, Эсгаю, Орта, Палинья, Франсержио, Орта (Фонте, 73), Галено, Паулинью (Сантос, 87)
Вулверхэмптон: Патрисиу, Хонни, Доэрти, Коди, Дендонкер, Моутинью, Невеш, Сес, Хименес (Нету, 70), Жота (Кутроне, 80), Траоре (Винагре, 75)
Предупреждения: Галено, 37, Хименес, 68, Дендонкер, 84
"Брага" и "Вулверхэмптон" забили друг другу по три гола
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