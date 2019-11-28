"Брага" и "Вулверхэмптон" забили друг другу по три гола

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы "Брага" и "Вулверхэмптон" со счетом 3:3.



Лига Европы



5 тур



Голы: Орта, 6, Хименес, 13, Доэрти, 34, Траоре, 35, Паулинью, 64, Франсержио, 79



Брага: Эдуарду, Секейра, Уоллес (Эдуарду, 58), Виллемен, Эсгаю, Орта, Палинья, Франсержио, Орта (Фонте, 73), Галено, Паулинью (Сантос, 87)



Вулверхэмптон: Патрисиу, Хонни, Доэрти, Коди, Дендонкер, Моутинью, Невеш, Сес, Хименес (Нету, 70), Жота (Кутроне, 80), Траоре (Винагре, 75)



Предупреждения: Галено, 37, Хименес, 68, Дендонкер, 84