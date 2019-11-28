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Бийол: надо сфокусироваться на РПЛ, чтобы подняться там в таблице

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол прокомментировал ничью с "Лудогорцем" (1:1). Армейцы потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.

"Нам снова не удалось забить сразу. Если бы мы забили в первом тайме, все было бы возможно. Обидно. Надо сфокусироваться на чемпионате, чтобы подняться там в таблице.

Мы все хотим выиграть последний матч в Барселоне и уйти с хорошим результатом и настроением на паузу в чемпионате.

Проклятье? Не уверен, что можно говорить так. Мы не забили, это все. Остальное неважно. Нужно идти дальше.

Был ли офсайд? Я со своей позиции не видел. Мяч несколько раз попадал в Федю. Так бывает, это помешало, но с этим ничего не сделать", - цитирует Бийола Sport24.ru.


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Теги: Бийол ЦСКА Лудогорец
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