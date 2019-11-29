Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов подвел итоги домашнего матча с "Базелем" (1:0) в 5-м туре Лиги Европы. Единственный мяч "быки" забили на 72-й минуте, когда Ари реализовал пенальти.
"Считаю, мы должны были побеждать крупнее — 2:0 или 3:0. Мы ничего не позволили создать "Базелю". Несмотря на раннюю замену, скажу честно, силы у меня еще были. Хотя тренерский штаб сказал, что я слишком много играю в последнее время и надо меня чуть-чуть поберечь.
Впереди у нас решающий матч с "Хетафе", в котором нужно выложиться по максимуму. Мы хотим играть в Лиге Европы в феврале и, уверен, нам это под силу", — приводит слова Сулейманова пресс-служба УЕФА.
"Базель" возглавляет турнирную таблицу группы С, имея в активе 10 очков. На второй строчке идет "Хетафе" (9), на третьей — "Краснодар" (9). Замыкает квартет "Трабзонспор" (1).
В заключительном туре "Базель" сыграет с "Трабзонспором", а "Хетафе" примет "Краснодар".
Сулейманов: "Краснодар" ничего не позволил создать "Базелю" и должен был побеждать крупнее
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»