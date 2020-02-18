Российская бригада Сергея Карасева назначена на матча датского "Копенгагена" и шотландской "Слетика". Матч пройдет в Дании 20 февраля в 20:55 по мск.
На бровках будут работать Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервный арбитр — Сергей Лапочкин. За систему VAR будут отвечать Виталий Мешков и Сергей Иванов.
Бригада Карасева обслужит матч 1/8 Лиги Европы
Стали известны арбитры, которые будут судить в первых матчах плей-офф Лиги Европы.
Фото: Getty Images
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