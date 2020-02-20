Эриксен выйдет в стартовом составе "Интера" на матч Лиги Европы с "Лудогорцем"

"Интер" и "Лудогорец" объявили стартовые составы на первый матч 1/16 финала Лиги Европы.

Источник: УЕФА

"Лудогорец": Илиев, Недялков, Григоре, Терзиев, Сисиньо, Оливейра, Анисет, Диаков, Вандерсон, Шверчок, Марселиньо.



"Интер": Паделли, Д'Амброзио, Раноккья, Годин, Бираги, Эриксен, Валеро, Весино, Мозес, Санчес, Мартинес.



Игра "Лудогорец" - "Интер" начнётся в 20:55 по московскому времени.