Об этом сообщает "Матч ТВ".
Это штатная процедура для возможных участников еврокубков.
"Химки" 18 или 19 июля сыграет в полуфинале Кубка России с победителем пары "Шинник" - "Урал". Финал турнира запланирован на 22 июля. Победитель Кубка России получит право выступить в Лиге Европы в следующем сезоне.
В минувшем сезоне ФНЛ "Химки" заняли второе место в таблице с 54 очками в активе.
"Химки" оформляют заявку на лицензирование для участия в Лиге Европы
"Химки" подали документы на лицензирование для Лиги Европы.
Фото: © Gettyimages.ru
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