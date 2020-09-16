"Ответственность всегда есть. После долгого перерыва в Европе - это игра важная и ответственная, но мы к ней готовы. У "Локомотива" техничные, быстрые игроки, здорово переходят из обороны в атаку, хорошо используют свои шансы, поэтому команда непростая, будет сложно, но ее можно и нужно обыгрывать", - сказал Новиков в комментарии клубной пресс-службе.
Матч квалификации Лиги Европы "Локомотив" Тбилиси - "Динамо" состоится сегодня, 17 сентября. Начало - в 20:00 мск.
Новиков: будет сложно с тбилисским "Локомотивом", но его можно и нужно обыгрывать
Главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков поделился ожиданиями от предстоящего матча отбора Лиги Европы с тбилисским "Локомотивом".
Фото: ФК "Динамо"
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