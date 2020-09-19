"Что случилось с "Динамо"? Случилось то, что Ираклий Сихарулидзе и Мамия Гавашалишвили забили по голу. Но это шутка! Если серьезно, то я просто не могу обсуждать их неудачу.
"Динамо" - сильный соперник, но мы не имели права проигрывать. Эта победа навсегда вписала имя нашего клуба в историю футбола", - цитирует Мамардашвили Sport24.
Напомним, что в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы "Локомотив" встретится с испанской "Гранадой". Матч состоится 24 сентября.
Голкипер "Локомотива" Тб: "Динамо" - сильный соперник, но мы не имели права проигрывать
Вратарь тбилисского "Локомотива" Георгий Мамардашвили прокомментировал победу над "Динамо" (2:1) в матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы.
Фото: ФК "Локомотив" Тб
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!