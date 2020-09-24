Ростовчане проиграли "Маккаби" (1:2).
— Что произошло? Ничего не произошло. Пропустили второй гол, потом удаление. Понятно, при результате 1:2 не в пользу нас нужно было бежать, отбирать мяч, прессинговать, хоть и на одного человека меньше. Прессинговать было сложно. Результат не позволял стоять сзади, понятно, что потратили много сил при отборе, потом на атаку уже не хватало.
Что произошло с "Ростовом" в середине первого тайма? Да, после нашего гола подсели чисто психологически, вместо того, чтобы развивать успех, стали зажиматься, сдвигаться к воротам, перестали прессинговать и пропустили, соответственно. Потом остаток первого тайма был достаточно равный, а во втором сели слишком низко и позволяли сопернику всё делать.
Здесь дело не в усталости. Нам нужно было много бегать, заставляли игроки соперника нас бегать, а потом в конце, когда стало на одного игрока меньше, нужно было бегать втройне, а сил уже не было.
"Ростов" и "Динамо" оставляют в еврокубках только четыре команды? И? Что вы хотите, чтобы я сказал? Я не считаю, что команда сегодня получила слабый настрой на игру.
Ролик с уроками английского? Он готовился к еврокубкам, не имеет значения, какой был соперник. Сейчас мы продолжим подготовку к игре с тульским "Арсеналом", — рассказал Карпин в эфире "Матч Премьер".
Карпин объяснил причину поражения от "Маккаби"
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал вылет команды из квалификации Лиги Европы.
Фото: ФК "Ростов"
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