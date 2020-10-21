Завтра, 22 октября, ЦСКА начнёт свой путь в групповом этапе турнира. В первом туре москвичи в гостях сыграют с "Вольфсбергом" из Австрии.
В прошлом сезоне ЦСКА не смог выйти в плей-офф турнира, провалив еврокубковый сезон. Матч с "Вольфсбергом" начнётся в 22:00 мск.
"Отличия между командой сейчас и год назад есть: мы стали на год старше, к нам пришли новые игроки, обойма стала шире. Мы стали сильнее. Это тот случай, когда новые игроки и полученный опыт в Лиге чемпионов и Лиге Европы, позволяют нам надеяться на лучшие результаты в Лиге Европы", - цитирует Гончаренко Sport24.
Гончаренко: ЦСКА стал сильнее, чем в прошлом году
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал об ожиданиях от старта своей команды в Лиге Европы.
Фото: ТАСС
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