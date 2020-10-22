Греческий АЕК, который возглавляет бывший наставник "Спартака" Массимо Каррера, стартовал с поражения от португальской "Браги" со счётом 0:3. Хозяева забили в концовке первого тайма, а затем довели счёт до крупного уже в последние 20 минут встречи.
С уверенной победы стартовал "Милан", который в гостях переиграл "Селтик" со счётом 3:1. На этот раз Златан Ибрагимович не смог отличиться, но и без шведского форварда у гостей было кому забивать. Сам швед на поле провёл 66 минут.
Тем временем "Лестер" не испытал особых проблем в матче с украинской "Зарёй". Голы Мэддисона, Барнса и Ихеаначо принесли "лисам" крупную победу.
Лига Европы. 1-й тур
Селтик – Милан - 1:3
Голы: Крунич, 14, Диас, 42, Эльюнусси, 76, Хёуге, 90+2
Лестер Сити – Заря - 3:0
Голы: Мэддисон, 29, Барнс, 45, Ихеаначо, 67
Вильярреал – Сивасспор - 5:3
Голы: Кубо, 13, Бакка, 20, Кайоде, 33, Ятабаре, 43, Фойт, 57, Градель, 64, Алькасер, 74, Алькасер, 78
Тоттенхэм – ЛАСК - 3:0
Голы: Моура, 18, Андраде, 27 (авто.), Хын Мин, 84
Спарта Прага – Лилль - 1:4
Голы: Язиджи, 45, Дочкал, 47, Язиджи, 60, Иконе, 66, Язиджи, 75
АЕК Карреры проиграл "Браге", "Лестер" разгромил "Зарю", "Милан" разделался с "Селтиком" в Лиге Европы
В Лиге Европы состоялись матчи первого тура группового этапа турнира.
Фото: UEFA
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