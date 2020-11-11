"В Тбилиси мы, безусловно, хотели победить. Настраивались на это, но… После поражения с большим трудом приходили в себя.
От себя могу пообещать всем нашим болельщикам, что буду выкладываться на поле по максимуму в каждой игре. Надеюсь, у нас все будет хорошо", - сказал Фомин.
Московское "Динамо" во втором отборочном раунде Лиги Европы уступило "Локомотиву" из Тбилиси со счетом 1:2.
В нынешнем сезоне в составе "бело-голубых" Даниил Фомин провел 15 матчей, забив два мяча.
Источник: официальный сайт ВТБ
"После поражения с трудом приходили в себя". Фомин - о матче с тбилисским "Локомотивом"
Полузащитник московского "Динамо" Даниил Фомин вспомнил матч квалификации Лиги Европы с грузинским "Локомотивом".
Фото: ФК "Динамо"
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