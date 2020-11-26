Напомним, что в недавнем интервью главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал Чалова "талантом, который ничего не делает".
"Любой амбициозный футболист должен разозлиться, а не обижаться, не дуть щеки, не делать важный вид. У него очень хорошее состояние.
Несмотря на то, что говорят, для меня он был и останется лучшим нашим нападающим. Наш сукин сын, которого надо оберегать", - сказал Гончаренко на послематчевой пресс-конференции.
Источник: официальный ютуб-канал ПФК ЦСКА
Гончаренко - о Чалове: он наш сукин сын, которого мы должны оберегать
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с "Фейеноордом" (0:0) рассказал о состоянии нападающего "армейцев" Федора Чалова.
Фото: РИА Новости
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