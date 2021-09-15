"Без комментариев. За комментариями - к тренеру на пресс-конференции. И к футболистам. Почему я должен что-то говорить?" - цитирует Мележикова РБ-Спорт.
Московский "Спартак" уступил "Легии" (0:1) в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. "Красно-белые" пропустили в компенсированное ко второму тайму время. Московский клуб занимает последнее место в группе C. Завтра в рамках этого квартера в Англии встретятся "Лестер" и "Наполи". В следующем туре Лиги Европы подопечные Витории в гостях сыграют против "Наполи".
"Спартак" на "Открытие Банк Арене" четырежды терпели поражение. Были проиграны матчи с "Бенфикой", "Нижним Новгородом", "Сочи" и "Легией". Обыграны лишь "Урал" и "Химки".
В ближайшем туре Российской Премьер-лиги "Спартак" проведет встречу с ЦСКА. Этот матч будет гостевым для "красно-белых". Он состоится в понедельник, 20 сентября.
Мележиков после поражения от "Легии": почему я должен что-то говорить?
Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков отказался комментировать поражение команды от "Легии" (0:1) в Лиге Европы.
Фото: ФК "Спартак"