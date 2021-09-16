Смородская отметила, что "Локомотив" способен обыграть "Марсель" в поединке первого тура группового этапа Лиги Европы. Также она похвалила наставника "Локо" Марко Николича за подготовку команды.
"У "Локомотива" есть все шансы победить. Николич сплотил коллектив, в команде сейчас достойные игроки. Тренер готовит команду под каждую игру, есть определенный набор действий. У Николича каждый игрок знает, что ему делать на поле, знает своих оппонентов. У команды очень хорошие шансы", - сказала Смородская.
Отметим, что матч "Локомотив" - "Марсель" пройдет сегодня, 16 сентября, и начнется в 19.45 мск.
Источник: Спорт-Экспресс
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Смородская: у "Локомотива" есть все шансы победить "Марсель"
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская заявила, что у "железнодорожников" есть хорошие шансы обыграть "Марсель" в матче Лиги Европы.
Фото: ТАСС