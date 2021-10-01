- Как выяснилось, те, на кого в группе мало кто ставил, способны не только давать бой, но и превосходить клубы, изначально считавшиеся фаворитами на бумаге. Теперь "Легии" нужно доказывать, что она лидирует не случайно, а красно-белым - продолжать бороться за место под солнцем. Второй тур доказал, что все реально. Рад, что таблицу сейчас возглавляют две команды, где когда-то работал и с которыми меня многое связывает, - передает слова Черчесова "СЭ".
Варшавская "Легия" в матче второго тура группового турнира Лиги Европы в группе C победила на своем поле английский "Лестер" и возглавила турнирную таблицу с 6 очками. Ранее польский клуб победил на выезде московский "Спартак" (1:0). Красно-белые, в свою очередь, в матче второго тура переиграли на выезде "Наполи" со счетом 3:2 и с 3 очками занимают в таблице вторую позицию. У итальянского и английского клубов, которые в первом туре сыграли между собой вничью (2:2), по 1 очку.
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Черчесов: рад, что турнирную таблицу возглавляют "Легия" и "Спартак" - две команды, с которыми меня многое связывает
Экс-главный тренер "Спартака", "Легии" и сборной России Станислав Черчесов прокомментировал успешное выступление своих бывших команд в Лиге Европы.
Фото: РФС