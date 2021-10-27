"Пусть не боятся и идут играть. Никто тут не собирается заражать "Наполи" коронавирусом. Да и, собственно говоря, если посмотреть график пребывания спортсменов, когда они на гостевых матчах, они же ни с кем не соприкасаются. Пусть они свои неаполитанские штучки, хитрости выключают и играют по-честному", - приводит слова Милонова Eurostavka.
Напомним, ранее итальянские СМИ сообщили, что "Наполи" может попросить УЕФА перенести встречу со "Спартаком" из Москвы. Неаполитанский клуб обеспокоен сложной эпидемиологической ситуацией в России. В московском клубе воспринимают указанные данные как слухи.
Матч "Спартак" - "Наполи" состоится в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Эта игра должна пройти 24 ноября на "Открытие Банк Арене". Отметим, что в Италии "красно-белые" победили "Наполи" со счетом 3:2. Подопечные Витории после трех матчей занимают последнее место в группе, набрав 3 очка.
4 ноября "Спартак" в гостях сыграет против "Лестера".
В "Спартаке" отреагировали на сообщения о потенциальном переносе игры с "Наполи" из Москвы
Милонов: никто не собирается заражать "Наполи" коронавирусом. Пусть выключают свои неаполитанские штучки
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов отреагировал на информацию о возможном переносе матча Лиги Европы "Спартак" - "Наполи" из Москвы.
Фото: архив Виталия Милонова