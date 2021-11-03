"Игра будет очень важная. "Лестер" еще не до конца решил свою задачу, поэтому "Спартаку" будет крайне трудно. Бояться не надо, шансы есть всегда. Пока у Витории не получается построить игру "Спартака". Но завтра надо играть от обороны и хороших контратак", - цитирует Динияра "СЭ".
"Спартак" проведет выездной матч с "Лестером" уже завтра, встреча стартует в 23:00 по московскому времени. Сейчас "Спартак" с 3-мя очками занимает последнее место в группе С. Англичане с 4-мя очками идут третьими. Лидером группы является польская "Легия", которая в первом круге обыграла с минимальным счетом и "Спартак" и "Лестер".
В Москве "Спартак" уступил "Лестеру" (3:4), по ходу матча ведя в счете 2:0.
Билелятдинов: пока у Витории не получается построить игру "Спартака". С "Лестером" надо играть от обороны и контратак
Бывший полузащитник "Спартака" и "Локомотива" Динияр Билялетдинов рассказал об ожиданиях от матча красно-белых против "Лестера" в 4-м туре группового этапа Лиги Европы.
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