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Соболев: эмоции до сих зашкаливают. Самый пик был, когда Селихов отбивал пенальти

Нападающий "Спартака" Александр Соболев прокомментировал игру своей команды против "Легии" (1:0).
Getty images
Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев поделился впечатлениями о матче красно-белых с польской "Легией" (1:0). Игра состоялась в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы и завершилась победой спартаковцев.

"Браво, команда! Браво, "Спартак"! Спасибо всем тем, кто верил в нас до последнего. Эмоции до сих зашкаливают. Самый пик был, когда Селя отбивал пенальти. Такой взрыв! Это просто я его тренировал, поэтому он и потащил. Селя — просто герой сегодня. Да и вся команда — молодцы! Это было что-то. Спасибо Селе! Всех с победой! "Спартак" — чемпион! " , - сказал Соболев в эфире Spartak Online.

Напомним, что Соболев пропустил ответную игру с варшавским клубом из-за перебора жёлтых карточек.
Александр Соболев сыграл за "Спартак" 23 матча в этом сезоне и забил 8 мячей, отдав 4 голевые передачи. В текущем розыгрыше Лиги Европы у форварда 4 гола и одна передача в пяти матчах за московский клуб.

Благодаря гостевой победе над "Легией" московский клуб вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе C, набрав 10 очков. "Спартак" опередил "Наполи" (10 очков) по личным встречам. "Лестер" набрал 8 очков и занял третье место. "Легия" расположилась на четвёртом месте, имея в активе 6 очков.
Ближайший матч "Спартака" состоится 13 декабря в 19:00 по мск против "Сочи" в рамках 17-го тура чемпионата России.


Теги: Соболев Спартак Лига Европы Легия
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