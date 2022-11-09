"Черчесов является топ-тренером России. Он достиг очень многого и сейчас продолжает добиваться высоких результатов. Сейчас в Лиге Европы есть промежуточный результат, но я уверен, что Станислав Саламович настраивается на победу в этом турнире", - цитирует Габулова "РБ Спорт".
Напомним, ранее "Ференцварош" под руководством Черчесова занял первое место в группе Лиги Европы с "Монако", "Трабзонспором" и "Црвеной Звездой" и вышел в плей-офф турнира. Черчесов возглавил "Ференцварош" в декабре прошлого года. В прошлом сезоне клуб с ним стал победителем чемпионата Венгрии и Кубка Венгрии, оформив золотой дубль. Сейчас команда занимает первое место в чемпионате Венгрии.
До "Ференцвароша" Станислав Черчесов работал со сборной России, "Легией", "Динамо", "Ахматом", "Амкаром" и "Спартаком".
Габулов: Черчесов является топ-тренером России. Уверен, что он настраивается на победу в Лиге Европы
Экс-голкипер сборной России Владимир Габулов оценил уровень главного тренера "Ференцвароша" Станислава Черчесова.
Фото: ФК "Ференцварош"