"Нам надо решать вопрос выхода в финальную часть. Для этого надо готовиться серьезно к каждому матчу, проходных не будет. Рассуждать сейчас в категориях "повезло-не повезло" нельзя. В нашей же группе важно, в каком состоянии будут подходить сборные к играм. Простых соперников нет, к каждому матчу надо будет готовиться с полной ответственностью", - сказал Дюков.
Сборная России попал в группу Н. Соперниками российской команды стали Хорватия, Словакия, Словения, Кипр и Мальта.
В Лиге Наций команда Станислава Черчесова заняла второе место и осталась в дивизионе В. Соперниками российской команды были Венгрия, Сербия и Турция.
Источник: Р-Спорт
Дюков - о жеребьевке квалификации ЧМ-2022: простых соперников нет
Президент РФС Александр Дюков прокомментировал жеребьевку квалификации ЧМ-2022.
Фото: "Чемпионат"
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