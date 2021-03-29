Дзюба стал кандидатом в голосовании за звание самого впечатляющего игрока в отборе на чемпионат мира-2022

Нападающий сборной России Артем Дзюба попал в голосование на звание самого впечатляющего футболиста отборочного турнира чемпионата мира-2022.


Официальный твиттер-аккаунт чемпионата мира начал голосование, в котором выделил четырех самых ярких футболистов матчей квалификации. Помимо Дзюбы в список вошли нападающие: серб Александар Митрович, черногорец Стеван Йоветич и австриец Саша Калайджич.

Артем отметился тремя голами и одной результативной передачей в матчах с Мальтой (3:1) и Словенией (2:1). После двух побед сборная России занимает первую строчку в группе H.

Следующим соперником подопечных Станислава Черчесова станет команда Словакии, с которой они сыграют 30 марта в 21:45 по мск.

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Теги: Дзюба Сборная России Митрович Йоветич
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