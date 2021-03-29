Дзюба стал кандидатом в голосовании за звание самого впечатляющего игрока в отборе на чемпионат мира-2022

? ?? ??@TeamRussia | @sjovetic | @oefb1904 | @FSSrbije | #WCQ | #WorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 29, 2021
Who has impressed you more in Qatar 2022 qualifying?
Официальный твиттер-аккаунт чемпионата мира начал голосование, в котором выделил четырех самых ярких футболистов матчей квалификации. Помимо Дзюбы в список вошли нападающие: серб Александар Митрович, черногорец Стеван Йоветич и австриец Саша Калайджич.
Артем отметился тремя голами и одной результативной передачей в матчах с Мальтой (3:1) и Словенией (2:1). После двух побед сборная России занимает первую строчку в группе H.
Следующим соперником подопечных Станислава Черчесова станет команда Словакии, с которой они сыграют 30 марта в 21:45 по мск.