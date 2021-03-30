"Обсуждал ли с Дзюбой его незабитый пенальти? Я стараюсь поменьше с Дзюбой пересекаться, шутить. Плечо выздоровело, так что сейчас можно и на прогиб кинуть. Предлагал ли ему показать, как пенальти бить? Нет, я не штатный пенальтист, пусть Соболев показывает", - приводит слова Ахметова "Матч ТВ".
Напомним, что в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и "Зенитом" Дзюба не реализовал пенальти, однако это не помешало сине-бело-голубым одержать победу со счетом 3:2. Отметим, что на 53-й минуте встречи прямую красную карточку получил Ахметов за фол на хавбеке петербуржцев Далере Кузяеве.
Сегодня, 30 марта, в Трнаве состоится матч между сборными России и Словакии. Начало игры - в 21:45 по Москве.
Хавбек ЦСКА Ахметов: плечо выздоровело, так что сейчас можно Дзюбу и на прогиб кинуть
Полузащитник ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов рассказал об отношениях с нападающим "Зенита" и капитаном национальной команды Артёмом Дзюбой.
Фото: "Чемпионат"
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