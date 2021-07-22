Кунц отреагировал на слухи о возможном назначении в сборную России

Главный тренер олимпийской сборной Германии Штефан Кунц после поражения от Бразилии (2:4) в первом матче на Олимпиаде в Токио прокомментировал информацию о его возможном назначении наставником национальной команды России.

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