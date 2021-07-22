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Кунц отреагировал на слухи о возможном назначении в сборную России

Главный тренер олимпийской сборной Германии Штефан Кунц после поражения от Бразилии (2:4) в первом матче на Олимпиаде в Токио прокомментировал информацию о его возможном назначении наставником национальной команды России.
Фото: Getty Images
"Во-первых, спасибо большое, что вы верите в меня (смеется). Но я сейчас нахожусь в команде на Играх в Токио. Олимпиада в разгаре, идут соревнования. В последние недели и месяцы я думал только об этом. А когда все закончится, я вам отвечу, правда ли то, о чем вы меня спросили", - приводит слова Sport24.

Ранее в СМИ сообщалось, что 58-летний немецкий специалист является для Российского футбольного союза главным кандидатом на пост главного тренера национальной команды России. Отметим, что Кунц никогда не тренировал за пределами Германии.

Должность наставника сборной России стала вакантной после чемпионата Европы-2020, после неудачного результата на котором свой пост оставил Станислав Черчесов.

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Теги: Кунц Сборная России
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