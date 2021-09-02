"В той ситуации, в которой оказалась сборная и Карпин, я ожидал худшего результата. Карпин взялся за катастрофическую ситуацию, когда оставалось на все около месяца. Я остался доволен результатом, ребята молодцы. Сначала меня удивил состав сборной, но потом я понял, что это, может быть, была хитрость Карпина. У него свои задумки, своя игра", - цитирует Баринова Sport24.
Сборные России и Хорватии имеют в активе по 7 очков после 4-х матчей квалификационного турнира ЧМ-2022. Следующие игры состоятся в субботу, 4 сентября. Подопечные Карпина отправятся в Никосию, где проведут встречу со сборной Кипра. Матч начнется в 19:00 мск, встречу в прямом эфире покажет Первый канал. В следующий вторник, 7 сентября, россияне в Москве на стадионе "Спартака" проведут встречу со сборной Мальты (21:45 мск).
Хорватия в Братиславе проведет гостевой матч с командой Словакии.
Актер Баринов - о матче с Хорватией: в той ситуации, в которой оказалась сборная, ожидал худшего результата
Народный артист России Валерий Баринов признался, что остался доволен результатом матча национальной команды с Хорватией (0:0).
Фото: РИА Новости
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