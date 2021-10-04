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Кафанов рассказал о качествах Гильерме, которые помогли ему занять место в воротах сборной России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказал мнение о вратарских качествах голкипера "Локомотива" и сборной России Маринато Гильерме.
Фото: РФС
- У него потрясающие данные. С его большими руками и пластикой он может перекрыть все ворота. И нервы у него крепкие, как у Лунева. Если уберет рискованные решения, не будет разбрасываться эмоциями во время матча и будет следить за своей позицией - это очень хороший и надежный вратарь, - передает слова Кафанова "СЭ".

На первый сбор национальной команды под руководством нового главного тренера Валерия Карпина тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов пригласил пять голкиперов: Маринато Гильерме ("Локомотив"), Юрия Дюпина "(Рубин"), Андрея Лунева ("Байер"), Александра Максименко ("Спартак") и Сергея Песьякова ("Ростов"). По результатам тренировок место в воротах сборной занял Гильерме, который провел "всухую" три матча против команд Хорватии (0:0), Кипра (2:0) и Мальты (2:0).


Теги: Сборная России Гильерме Кафанов
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