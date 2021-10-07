Аршавин отметил, что не видит смысла в таком решении. Также он сообщил, что во время игровой карьеры не ставил себе подобные ограничения.
"Для меня это бессмысленная акция. Если футболист хочет сладкого, он пойдет в номер и съест там шоколадку. И тем более короткий отрезок времени проводит в сборной, а в клубах, может быть, и нет таких запретов. А вообще, если игрок профессионал, то он сам знает, что ему нужно, а что нет. У меня никаких не было ограничений", - заявил Аршавин.
Отметим, что сегодня, 8 октября, сборная России встретится с командой Словакии в матче отборочного этапа ЧМ-2022. Игра пройдет в Казани на "Ак Барс Арене" и начнется в 21.45 по московскому времени.
Источник: Матч ТВ
Аршавин - о запрете мучного и сладкого в сборной России: для меня это бессмысленная акция
Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин прокомментировал решение тренерского штаба национальной команды запретить есть сладкое и мучное футболистам национальной команды.
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