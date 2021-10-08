По словам Агаларова, он узнал о попадании в состав сборной, увидев новость в интернете. Также Гамид рассказал о том, как после вызова в национальную команду над ним подшучивали партнеры по "Уфе".
"Ехал на тренировку. Мне начали приходить сообщения с поздравлениями. Я даже не понял, о чем речь. Вроде после игры несколько дней прошло. А потом уже в интернете увидел новость.
Когда попал в расширенный состав, то главный тренер сказал: "Пока поздравлять не буду - сделаю это при попадании в окончательный список". Потом уже и поздравили. А так одноклубники шутили. Больше опытные ребята говорили: "Ну чего, игрок сборной, давай, показывай, на что способен", - рассказал Агаларов.
Отметим, что сегодня, 8 октября, сборная России проведет матч со Словакией в рамках отбора на ЧМ-2022. Встреча пройдет на казанской "Ак Барс Арене" и начнется в 21.45 мск. 11 октября россияне сыграют со сборной Словении на выезде. Эта встреча также состоится в рамках квалификационного этапа чемпионата мира.
Источник: Чемпионат
"Я даже не понял, о чем речь". Агаларов рассказал, как узнал о вызове в сборную России
Форвард "Уфы" и сборной России Гамид Агаларов рассказал о том, как узнал о вызове в национальную команду на ближайшие матчи.
Фото: "Чемпионат"