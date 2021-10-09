"Это не игра, это мучение, какой-то автогол, и все, больше ничего хорошего в этом матче не было. Сборная как была беспомощной, такой и осталась. Карпину тоже это не нравится. Стыдно за эту команду", - приводит слова Боярского "Матч ТВ".
Сборная России победила на своем поле команду Словакии со счетом 1:0. Мяч в свои ворота в середине первого тайма срезал защитник словаков Милан Шкриньяр.
Россияне одержали третью победу подряд в отборочном турнире ЧМ-2022. Подопечные Карпина набрали 16 очков и продолжают занимать 2-е место в группе H. Лидирует в группе Хорватия, которая накануне в гостях победила Кипр (3:0). У хорватов столько же очков, сколько и у России. Словакия, имея в активе 9 очков, опустилась на 4-е место.
Боярский: сборная России как была беспомощной, такой и осталась. Стыдно за эту команду
Народный артист России Михаил Боярский остался недоволен игрой национальной команды в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Словакии (1:0).
Фото: ТАСС