Матчи Скрыть

Сделать ставку

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
СКА-Хабаровск
0 - 2
БалтикаЗавершен
Енисей
1 - 1
РоторЗавершен
Олимп-Долгопрудный
2 - 0
ФакелЗавершен
Велес
3 - 1
Краснодар-2Завершен
Спартак-2
0 - 1
Акрон2 тайм
П1 8X 3.6П2 1.47
Волгарь
0 - 0
Металлург Лп1 тайм
П1 1.67X 3.75П2 5
Текстильщик
0 - 0
Томь1 тайм
Алания
17:00
ОренбургНе начат
П1 2.05X 3.35П2 3.5
Торпедо
17:00
КАМАЗНе начат
П1 1.48X 4.1П2 6.8
Кубань
17:00
НефтехимикНе начат
П1 3.55X 3.25П2 2.09

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Литва
1 - 0
Болгария1 тайм
П1 1.73X 3.5П2 5
Казахстан
0 - 0
Босния и Герцеговина1 тайм
П1 5X 3.25П2 1.8
Грузия
19:00
ГрецияНе начат
П1 3.75X 3П2 2.27
Азербайджан
19:00
ИрландияНе начат
П1 4X 2.95П2 2.22
Финляндия
19:00
УкраинаНе начат
П1 3.55X 3П2 2.35
Шотландия
19:00
ИзраильНе начат
П1 1.79X 3.65П2 4.9
Швеция
19:00
КосовоНе начат
П1 1.37X 5П2 9
Венгрия
21:45
АлбанияНе начат
П1 2.48X 2.85П2 3.55
Андорра
21:45
АнглияНе начат
П1 101X 21П2 1.02
Люксембург
21:45
СербияНе начат
П1 8.4X 5.2П2 1.38
Швейцария
21:45
Северная ИрландияНе начат
П1 1.35X 5П2 10
Фарерские острова
21:45
АвстрияНе начат
П1 13X 6.2П2 1.24
Молдова
21:45
ДанияНе начат
П1 40X 10П2 1.09
Польша
21:45
Сан-МариноНе начат
П1 1.01X 35П2 50

Товарищеские матчи. Сборные

Португалия
22:15
КатарНе начат
П1 1.2X 7.2П2 13

Боярский: сборная России как была беспомощной, такой и осталась. Стыдно за эту команду

Народный артист России Михаил Боярский остался недоволен игрой национальной команды в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Словакии (1:0).
Фото: ТАСС
"Это не игра, это мучение, какой-то автогол, и все, больше ничего хорошего в этом матче не было. Сборная как была беспомощной, такой и осталась. Карпину тоже это не нравится. Стыдно за эту команду", - приводит слова Боярского "Матч ТВ".

Сборная России победила на своем поле команду Словакии со счетом 1:0. Мяч в свои ворота в середине первого тайма срезал защитник словаков Милан Шкриньяр.

Россияне одержали третью победу подряд в отборочном турнире ЧМ-2022. Подопечные Карпина набрали 16 очков и продолжают занимать 2-е место в группе H. Лидирует в группе Хорватия, которая накануне в гостях победила Кипр (3:0). У хорватов столько же очков, сколько и у России. Словакия, имея в активе 9 очков, опустилась на 4-е место.


Теги: Боярский Сборная России Сборная Словакии
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Ибрагимович может вернуться на поле сразу после перерыва на матчи сборных
Ковтун: если не пройдем на чемпионат мира, нашей сборной негде будет развиваться
Боярский: сборная России как была беспомощной, такой и осталась. Стыдно за эту команду 1
Месси: я счастлив в "ПСЖ". Меня привлек проект и состав команды
Макаров: к сожалению, из-за проблем со здоровьем я покинул сборную. Это жизнь, двигаемся дальше
"Они должны выкинуть свои эгоистичные проявления". Орлов призвал Карпина и Дзюбу к примирению 4
"Ротор" в третий раз подряд сыграл вничью 1:1 в ФНЛ
"Смолов - переоцененный и перехваленный форвард". Бывший вице-президент РФС - об игроке "Локо" 2
Бакаев прокомментировал победу сборной России над Словакией
Глава Башкортостана заявил, что "Уфа" близка к завершению сделки с новым спонсором
"Мисс "Спартак" вошла в тренерский штаб красно-белых. Изучили ее горячий инстаграм 8
"Позорище! Убожество какое-то! Не могут отдать больше двух точных пасов". Лоза - о сборной России 6
Пресс-служба УЕФА пошутила над сборной Словакии после поражения от России 1
Масалитин: травмы повлияли на качество игры сборной, но причины можно искать сколько угодно эксклюзив
Орлов: Россия сейчас в подвале европейского футбола. Почему мы обязаны обыгрывать словаков? 13
Масалитин: игры у нас как таковой не было, но в таких ситуациях важно проявить наш русский характер 2 эксклюзив
Рабьо сдал положительный тест на коронавирус и пропустит финал Лиги наций
Радимов: хорошо, что победили Словакию, но в Словении будет еще сложнее
Игнашевич: задача "Балтики" - вернуться в гонку за первые места
Кузяев: была вероятность, что я не сыграю со Словакией
"Здоровья, Макар". "Динамо" поддержало своего полузащитника, вернувшегося с травмой из сборной России
Судейская бригада Мешкова назначена на отборочный матч Нидерланды - Гибралтар
На матче Словения - Россия будет работать португальская бригада арбитров
Малиновский: Миранчук - хороший застенчивый парень. Ему помогает вся команда 4
Волейболист Спиридонов: после усатого Стаса сборная стала играть раскованнее и расслабленнее. Это дает свои плоды 4
Регистрация кандидатов в президенты РПЛ завершена, в выборах участвует только Хачатурянц 19
Сафонов - об игре сборной России: горд за команду, что в таком сложном матче мы получили свои три очка 4
Геркус: сборная Словакии - очень самобытный коллектив физкультурников. На их фоне мы смотрелись бледновато 3
"СКА-Хабаровск" проиграл дома "Балтике", хозяева заканчивали матч вдевятером
Курьезная ошибка вратаря сборной Уэльса в матче с Чехией привела к голу в его ворота (видео)
Все новости
-