"Я надеюсь на хороший результат, даже несмотря на то, что матч пройдет на выезде. Поживем - увидим. Настроение перед матчем позитивное. Будет тяжелая игра, но мы выстоим", - цитирует Смородскую "СЭ".
Матч Словения - Россия состоится сегодня, 11 октября, в Мариборе на стадионе "Людски врт". Начало - в 21:45 мск. Обслуживать матч будет бригада арбитров из Португалии во главе с Артурош Диашем, за систему ВАР будет отвечать Жоау Пиньейру.
В марте этого года сборные России и Словении встречались в рамках отборочного турнира в Сочи. В той встрече россияне победили со счетом 2:1 благодаря дублю Артема Дзюбы.
Россия в группе H занимает второе место, имея в активе 16 очков. Словенцы располагаются на 3-й строчке, набрав в 7 матчах 10 очков.
Смородская - о матче со Словенией: будет тяжелая игра, но мы выстоим
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская поделилась ожиданиями от предстоящего матча отборочного турнира ЧМ-2022 между Словенией и Россией.
Фото: ТАСС