- Человек русского языка не знает, какая натурализация? Бред какой-то. У нас сборная, что, клуб что ли? Национальная команда поэтому так и называется - там играют люди, которые родились и живут в России. А язык - это основное, мне кажется. Да, у нас были и есть натурализованные игроки, но чтобы получить гражданство, нужно как минимум пять лет прожить здесь. А в упрощенном порядке ему президент гражданства не выдаст, я уверен, - передает слова Широкова Sport24.
Ранее 24-летний бразильский атакующий хавбек "Зенита" Клаудиньо заявил в интервью, что может сменить футбольное гражданство и выступать за сборную России, если не получит шанса сыграть на чемпионате мира за сборную Бразилии. В составе олимпийской сборной Бразилии футболист в начале августа 2021 года стал олимпийским чемпионом. В 7 матчах за "Зенит" Клаудиньо забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи, в том числе отличившись забитым мячом в матче Лиги чемпионов против "Мальме" (4:0).
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Широков - о Клаудиньо: какая натурализация? Человек русского языка не знает
Экс-полузащитник "Спартака" и "Зенита" Роман Широков высказал мнение по поводу возможной натурализации бразильского полузащитника сине-бело-голубых Клаудиньо.
Фото: ФК "Зенит"