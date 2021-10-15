- Нужны любые сильные футболисты, пока своих нет. Хочет играть человек за сборную, учит язык, живет в России или женился - что в этом плохого? На сегодняшний день Клаудиньо - один из сильнейших игроков. Удачная покупка "Зенита", олимпийский чемпион. Если это не противоречит закону и через какое-то время он сможет играть за сборную России, будет глупо отказываться от сильного игрока, - передает слова Созина Eurostavka.
Ранее 24-летний бразильский атакующий полузащитник "Зенита" Клаудиньо допустил возможность выступлений за сборную России в случае, если ему не дадут шанса выступить на чемпионате мира за сборную Бразилии. В августе 2021 года в составе олимпийской сборной Бразилии Клаудиньо выиграл золотые медали Олимпиады-2020 в Токио. После завершения Олимпийских игр полузащитник подписал контракт с петербургским "Зенитом".
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Созин - о возможной натурализации Клаудиньо: нужны любые сильные футболисты, пока своих нет
Член комитета РФС по этике Андрей Созин высказал мнение на тему возможной натурализации бразильского атакующего полузащитника "Зенита" Клаудиньо.
Фото: ФК "Зенит"