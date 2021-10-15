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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Арсенал Тула
14:00
ЗенитНе начат
П1 8.4X 5.4П2 1.36
Рубин
16:30
ЛокомотивНе начат
П1 2.65X 3.2П2 2.8
Сочи
19:00
РостовНе начат
П1 1.8X 3.55П2 4.9
Спартак
19:00
ДинамоНе начат
П1 2.5X 3.25П2 3

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Уотфорд
14:30
ЛиверпульНе начат
П1 7.6X 5.4П2 1.39
Астон Вилла
17:00
ВулверхэмптонНе начат
П1 2.37X 3.25П2 3.25
Лестер
17:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
П1 3.4X 3.65П2 2.12
Саутгемптон
17:00
ЛидсНе начат
П1 2.35X 3.5П2 3.05
Манчестер Сити
17:00
БёрнлиНе начат
П1 1.14X 9.2П2 20
Норвич Сити
17:00
Брайтон энд ХоувНе начат
П1 3.5X 3.25П2 2.23
Брентфорд
19:30
ЧелсиНе начат
П1 5.8X 3.95П2 1.62

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Леванте
19:30
ХетафеНе начат
П1 2.47X 2.95П2 3.35
Реал Сосьедад
22:00
МальоркаНе начат
П1 1.5X 4.3П2 7

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Специя
16:00
СалернитанаНе начат
П1 2.2X 3.35П2 3.45
Лацио
19:00
ИнтерНе начат
П1 3.3X 3.5П2 2.21
Милан
21:45
ВеронаНе начат
П1 1.62X 4.2П2 5.6

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Гройтер
16:30
БохумНе начат
П1 2.43X 3.4П2 3
Боруссия Д
16:30
МайнцНе начат
П1 1.51X 4.8П2 5.8
Унион
16:30
ВольфсбургНе начат
П1 2.7X 3.2П2 2.8
Айнтрахт
16:30
ГертаНе начат
П1 1.73X 3.95П2 4.8
Фрайбург
16:30
РБ ЛейпцигНе начат
П1 3.75X 3.65П2 2
Боруссия М
19:30
ШтутгартНе начат
П1 1.5X 4.8П2 6

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Клермон
18:00
ЛилльНе начат
П1 3.05X 3.2П2 2.5
Лион
22:00
МонакоНе начат
П1 2.28X 3.8П2 3.35

Созин - о возможной натурализации Клаудиньо: нужны любые сильные футболисты, пока своих нет

Член комитета РФС по этике Андрей Созин высказал мнение на тему возможной натурализации бразильского атакующего полузащитника "Зенита" Клаудиньо.
Фото: ФК "Зенит"
- Нужны любые сильные футболисты, пока своих нет. Хочет играть человек за сборную, учит язык, живет в России или женился - что в этом плохого? На сегодняшний день Клаудиньо - один из сильнейших игроков. Удачная покупка "Зенита", олимпийский чемпион. Если это не противоречит закону и через какое-то время он сможет играть за сборную России, будет глупо отказываться от сильного игрока, - передает слова Созина Eurostavka.

Ранее 24-летний бразильский атакующий полузащитник "Зенита" Клаудиньо допустил возможность выступлений за сборную России в случае, если ему не дадут шанса выступить на чемпионате мира за сборную Бразилии. В августе 2021 года в составе олимпийской сборной Бразилии Клаудиньо выиграл золотые медали Олимпиады-2020 в Токио. После завершения Олимпийских игр полузащитник подписал контракт с петербургским "Зенитом".

Клаудиньо: если не дадут шанс сыграть на ЧМ за Бразилию, получу гражданство РФ и буду мини-Дзюба

Созин: на матч с Хорватией нужен Дзюба! Закончится турнир, отберетесь на ЧМ - да хоть передеритесь там все


Теги: Сборная России Зенит Клаудиньо Созин
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