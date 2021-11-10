"Поставил точку сам Артем, когда отказался приехать в сборную. Вот и всё. В матче с Хорватией он не понадобится. Все всё прекрасно понимают. Команда выиграла без него, какие могут быть вопросы? Со сборной он закончил: всем спасибо - все свободны, как говорится. <...> Он в шаге от завершения карьеры в сборной. Думаю, так и будет", - сказал Канчельскис.
Напомним, что Артем Дзюба не попал в состав сборной России на ноябрьские матчи.
Ближайший матч сборной России состоится 11 ноября в Петербурге. В рамках отборочного этапа ЧМ-2022 в Катаре команда Валерия Карпина сыграет со сборной Кипра.
Заключительный матч группового раунда отборочного этапа команда Валерия Карпина проведет 14 ноября. Соперником станет сборная Хорватии. Встреча пройдет в Сплите.
Источник: Sport24
"Я поставил точку в этом вопросе". Карпин - об отсутствии Дзюбы в сборной
Канчельскис - об отсутствии Дзюбы в сборной: Артем сам поставил точку
Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался насчет будущего форварда "Зенита" Артема Дзюбы в сборной России.
Фото: "Зенит"