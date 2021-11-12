— Для них — решающий матч, для нас — тоже. В любом случае, это не та сборная Хорватии.
Это хорошая команда, но не такая, как была совсем недавно. Произошла смена поколений, из той команды остались Модрич и Перишич. Есть еще, но с этой командой можно играть, — рассказал Самедов в интервью Eurostavka.
Матч между Хорватией и Россией в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года состоится 14 ноября. Команда Валерия Карпина с 22 очками занимает в группе первое место, хорваты, набравшие 20 очков, вторые.
В сентябре команды сыграли вничью (0:0). В 2018 году команды встречались в четвертьфинале чемпионата мира, где по серии пенальти дальше прошла Хорватия, дошедшая до финала мундиаля.
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Самедов: это не та сборная Хорватии, которая была совсем недавно. С этой командой можно играть
Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов поделился ожиданием от встречи национальной команды со сборной Хорватии.
Фото: СЭ