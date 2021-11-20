— Карпину и Дзюбе изначально нужно было убирать обиду 10-летней давности, образно говоря, в одно место засунуть амбиции, оставить это у себя дома, потому что здесь страдает страна и рейтинг.
Надо было нормально по-мужски пообщаться и ради результата и страны работать сообща, — рассказал Юран в интервью Metaratings.
33-летний Дзюба не был вызван на ноябрьские матчи сборной России против Кипра (6:0) и Хорватии (0:1). Вчера, 19 ноября, нападающий "Зенита" оформил хет-трик в ворота "Нижнего Новгорода" (5:1) в чемпионате России.
Сборная России сыграет в стыковых матчах к чемпионату мира 2022 года.
Орлов: Карпин вынужден будет вызвать Дзюбу в сборную, если Артем продолжит так играть
Юран: Карпину и Дзюбе нужно было нормально по-мужски пообщаться и ради результата и страны работать сообща
Главный тренер "СКА-Хабаровск" Сергей Юран высказался о конфликте нападающего "Зенита" Артема Дзюбы и наставника сборной России Валерия Карпина.
Фото: ФК "СКА-Хабаровск"