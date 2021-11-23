Напомним, сборная России финишировала на 2-м месте в таблице группы H отборочного турнира ЧМ-2022. В последнем туре подопечные Карпина в гостях проиграли Хорватии (0:1). Теперь россияне в марте будущего года сыграют в стыковых матчах за путевку на мундиаль.
"Домашний матч мы можем выиграть вообще у любого. Понятно, что Италия и Португалия сильнее нас. Но даже их можно обыграть дома во втором раунде. Особенно Португалию - потому что там все завязано на Криштиану Роналду", - приводит слова Аршавина Sport24.
Соперник сборной России по первому раунду стыковых матчей станет известен в пятницу, 26 ноября. В числе возможных соперников национальной команды - Северная Македония, Турция, Австрия, Польша и Чехия.
Аршавин: Россия может обыграть дома даже Италию и Португалию
Экс-футболист "Зенита" Андрей Аршавин оценил шансы сборной России попасть на чемпионат мира-2022 в Катаре.
Фото: РФС