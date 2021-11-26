Свищев, в частности, отметил, что Карпин привел молодых игроков в сборную. По словам депутата, тренер не боится проводить эксперименты с составом национальной команды.
"Мне нравится, что пришел Карпин, он привел молодежь в национальную команду. Тренер не боится экспериментировать, приводить новых ребят. Появилась мотивация и вера в будущее, что они могут выступать за национальную команду. Еще недавно они понимали, что в сборной играли более опытные игроки, но, мне кажется, все-таки немного уставшие", - сказал Свищев.
Отметим, что сборная России под руководством Карпина выступит в стыковых матчах за попадание на ЧМ-2022 в Катаре. Жеребьевка стыковых игр пройдет сегодня, 26 ноября, в Цюрихе.
Источник: Eurostavka
Свищев: мне нравится, что пришел Карпин. Он привел молодежь в сборную России
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался о работе Валерия Карпина в должности главного тренера сборной России.
Фото: "Ростов"