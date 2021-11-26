Широков: Польша — нормальный рабочий вариант, не вижу больших сложностей

Команда Валерия Карпина сыграет против сборной Польши.
— Нормальный рабочий вариант, не вижу больших сложностей.
Мы играем с Польшей дома, не вижу, почему это непроходимый соперник. Мы не сильнее Польши, плюс-минус одинаковые, но у нас преимущество своего поля, — цитирует Широкова "Чемпионат".
24 матча сборная России на домашнем поле встретится со сборной Польши в полуфинале стыковых матчей к чемпионату мира 2022 года. В случае успеха команда Валерия Карпина выйдет в финале на победителя пары Швеция — Чехия. Пройдя две стадии, сборная России сможет квалифицироваться на чемпионат мира 2022 года в Катаре.
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Фото: Известия