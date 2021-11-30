— Очень странное явление. Тренер обычно не собирает игроков посреди сезона. Зачем лишний раз дергать футболистов?
Понятно, что они не попить кофейку приехали. Видимо был серьезный разговор, но не очень понятна такая срочность. Но раз так решил Карпин, значит, надо, — рассказал Колосков в беседе с Sport24.
Сегодня, 30 ноября, ряд футболистов сборной России и наставник команды Валерий Карпин провели собрание в Москве. По сообщениям, команда могла обсудить итоги прошедшего отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года, а также предстоящие стыковые матчи, которые пройдут в марте.
"Ничего не забудется. Люди поедут в отпуск с мыслями, про которые я сегодня говорил". Карпин — о собрании сборной
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Колосков — о встрече игроков сборной России и Карпина: зачем лишний раз дергать футболистов?
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о сегодняшнем собрании игроков сборной России и наставника Валерия Карпина.
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