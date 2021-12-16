Как сообщил президент РФС Александр Дюков, решение о месте проведения сборов еще не принято. Рассматривается вариант с их проведением в Сочи, отметил Дюков. Также, по его словам, не исключено, что подготовка национальной команды к стыковым матчам пройдет в Турции.
"Рассматриваются различные варианты. Одна из возможных локаций для сбора - Сочи, вторая - Турция. Решение еще не принято. Давайте дождемся решения общего собрания РПЛ. Сначала клубы должны принять решение о переносе 22-го тура, после этого будет решение о программе подготовки - кто и когда приезжает на сборы и где они пройдут", - заявил Дюков.
Отметим, что полуфинальный стыковой матч за выход на чемпионат мира между сборными России и Польши пройдет 24 марта. 29 марта пройдет финал, в котором победитель этой пары встретится с победителем противостояния Швеция - Чехия.
Источник: Матч ТВ
Дюков назвал возможные места проведения подготовки сборной России к стыковым матчам
Сборная России может провести подготовку к стыковым матчам за выход на ЧМ-2022 в Сочи или в Турции.
Фото: РФС