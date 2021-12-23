Напомним, ранее Дзюба заявил о желании вернуться в сборную России, несмотря на напряженные отношения с главным тренером команды Валерием Карпиным.
Орлов отметил, что Карпин вызовет Дзюбу в сборную, если Артем будет хорошо выступать за "Зенит". По его мнению, Дзюба превосходит в уровне других форвардов, претендующих на попадание в национальную команду.
"Дзюба хочет, молодец. У нас сейчас нет нападающего в команде. Если он будет хорошо играть, то Карпин что, враг самому себе - не брать его. У нас нет нападающего со времен ухода Дзюбы, другие не тянут", - сказал Орлов.
Источник: РБК
Орлов: в сборной России нет нападающего со времен ухода Дзюбы, другие не тянут
Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о потенциальном возвращении нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в сборную России.
Фото: Sport24