Ранее Дзюба заявил, что готов пойти на встречу в вопросе сборной.
"Пойти навстречу в вопросе со сборной? Формулировка странная. Он футболист "Зенита", пусть тренируется и играет, а там все видно будет. Просто каждый должен заниматься своим делом. Существует ли вероятность, что его вызовут? Каждый должен заниматься своим делом. Футболист - тренироваться и играть, а тренер - тренировать и выбирать игроков" - приводит слова Карпина Матч ТВ.
Артем Дзюба попал в расширенный список сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022, но отказался от приглашения, сославшись на плохую физическую форму. Отметим, что Дзюба не вызывался на игры национальной команды в сентябре и ноябре.
Нападающий Артем Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. В текущем сезоне 33-летний футболист провел 24 матча, в которых забил 10 голов и стал автором 9 результативных передач. В общей сложности за петербургский клуб Дзюба провел 232 матча и забил 105 мячей.
Карпин: Дзюба готов пойти на навстречу в вопросе сборной? Странная формулировка
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о вероятности возвращения нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в национальную команду.
Фото: РФС