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Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Эвертон
0 - 1 0 1
Астон Вилла2 тайм
П1 11X 4П2 1.36
Лидс
18:00
НьюкаслНе начат
П1 1.94X 3.8П2 3.8
Манчестер Юнайтед
18:00
Вест ХэмНе начат
П1 2.07X 3.75П2 3.45
Брентфорд
18:00
ВулверхэмптонНе начат
П1 2.85X 3.05П2 2.75
Саутгемптон
20:30
Манчестер СитиНе начат
П1 10X 6П2 1.29

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Леванте
0 - 0 0 0
Кадис1 тайм
П1 3.5X 3П2 2.2
Вильярреал
18:15
МальоркаНе начат
П1 1.42X 4.9П2 7.8
Севилья
20:30
СельтаНе начат
П1 1.86X 3.4П2 4.8
Атлетико
23:00
ВаленсияНе начат
П1 1.44X 4.7П2 7.6

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Хоффенхайм
17:30
Боруссия ДНе начат
П1 3.45X 4.1П2 1.99
Гройтер Фюрт
17:30
МайнцНе начат
П1 4.5X 3.55П2 1.86
Байер
17:30
АугсбургНе начат
П1 1.44X 5.2П2 6.6
Фрайбург
17:30
ШтутгартНе начат
П1 1.9X 3.65П2 4.2
Боруссия М
17:30
УнионНе начат
П1 2.1X 3.5П2 3.65
Бохум
20:30
КёльнНе начат
П1 3.25X 3.55П2 2.22

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Дженоа
17:00
УдинезеНе начат
П1 3.4X 3.25П2 2.24
Интер
20:00
ВенецияНе начат
П1 1.11X 9.8П2 24
Лацио
22:45
АталантаНе начат
П1 2.44X 3.55П2 2.9

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Брест
19:00
ЛилльНе начат
П1 3.35X 3.4П2 2.24
Ланс
23:00
МарсельНе начат
П1 2.7X 3.35П2 2.7

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
0 - 1 0 1
Ботев1 тайм
Крылья Советов
17:30
ЦелеНе начат
Ростов
18:00
СпартаНе начат
Локомотив
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ЯблонецНе начат
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Карпин: Дзюба готов пойти на навстречу в вопросе сборной? Странная формулировка

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о вероятности возвращения нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в национальную команду.
Фото: РФС
Ранее Дзюба заявил, что готов пойти на встречу в вопросе сборной.

"Пойти навстречу в вопросе со сборной? Формулировка странная. Он футболист "Зенита", пусть тренируется и играет, а там все видно будет. Просто каждый должен заниматься своим делом. Существует ли вероятность, что его вызовут? Каждый должен заниматься своим делом. Футболист - тренироваться и играть, а тренер - тренировать и выбирать игроков" - приводит слова Карпина Матч ТВ.

Артем Дзюба попал в расширенный список сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022, но отказался от приглашения, сославшись на плохую физическую форму. Отметим, что Дзюба не вызывался на игры национальной команды в сентябре и ноябре.

Нападающий Артем Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. В текущем сезоне 33-летний футболист провел 24 матча, в которых забил 10 голов и стал автором 9 результативных передач. В общей сложности за петербургский клуб Дзюба провел 232 матча и забил 105 мячей.


Теги: Карпин Дзюба Зенит Сборная России
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