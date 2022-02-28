— В России наступил занавес. Имеют ли они право исключать нас — не знаю. Нужно ли идти судиться с ними? В случае просчета результатов на основе знаний, правоустанавливающих документов, — цитирует Валуева "РБ Спорт".
Напомним, совместным решением ФИФА И УЕФА отстранили российские команды и сборные от участия в турнирах под их эгидой. Сборная России не сыграет в стыковых матчах к чемпионату мира-2022, а московский "Спартак" — в Лиге Европы. Соперник красно-белых по 1/8 финала "РБ Лейпциг" автоматически вышел в четвертьфинал турнира.
Вот и всё. Россия осталась без игр сборных и еврокубков — наш футбол изолировали
"В России наступил занавес". Валуев — о решении ФИФА и УЕФА
Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал отстранение российских команд и сборных от международных турниров.
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