"Нам нужны подобные игры". Гаджиев - о матче сборной России с молодежкой

Член технического комитета Российского футбольного союза (РФС), заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев рассказал о необходимости проведения матча между основной и молодежной командами России.

Фото: Sportbox





"Мне кажется, такой матч очень даже нужен. Я считаю, вообще нужны подобные игры. Сейчас же пауза в чемпионатах для подготовки сборных и она была запланирована. В связи с этими санкциями, с моей точки зрения, неправомерными, нужно сохранять форму и игровой тонус.



Можно проводить игры внутри страны со своими командами, можно организовывать турниры в перерыве на сборные. Нас изолировали, но мы все равно будем развивать свою игру", - приводит слова Гаджиева



Ранее подопечные Валерия Карпина должны были сыграть против Польши в полуфинале стыков за попадание на ЧМ-2022, но ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от матчей под эгидой организации. Польша автоматически вышла в финал мини-турнира. 29 марта в Хожуве на стадионе "Шленски" поляки сыграют против Швеции. Матч начнется в 21:45 мск.



Карпин: слышал посыл, что сборную России должны скоро вернуть. Все меняется каждый день Напомним, основная сборная России сегодня в контрольном спарринге с минимальным счетом обыграла молодежную сборную страны (1:0). Единственный гол забил Константин Тюкавин после подачи Зелимхана Бакаева с углового."Мне кажется, такой матч очень даже нужен. Я считаю, вообще нужны подобные игры. Сейчас же пауза в чемпионатах для подготовки сборных и она была запланирована. В связи с этими санкциями, с моей точки зрения, неправомерными, нужно сохранять форму и игровой тонус.Можно проводить игры внутри страны со своими командами, можно организовывать турниры в перерыве на сборные. Нас изолировали, но мы все равно будем развивать свою игру", - приводит слова Гаджиева "Спорт день за днем" Ранее подопечные Валерия Карпина должны были сыграть против Польши в полуфинале стыков за попадание на ЧМ-2022, но ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от матчей под эгидой организации. Польша автоматически вышла в финал мини-турнира. 29 марта в Хожуве на стадионе "Шленски" поляки сыграют против Швеции. Матч начнется в 21:45 мск.