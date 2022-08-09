По информации источника, сторонам пока не удалось договориться.
Ранее появилась информация, что Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры об организации товарищеских матчей сборной России осенью 2022 года. Среди возможных вариантов - сборные Ирана и Узбекистана. Возможны также варианты товарищеской встречи со сборной Китая или одной из стран Латинской Америки.
Напомним, в феврале ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от турниров под своей эгидой. Из-за этого национальная команда не смогла сыграть с Польшей в полуфинальном стыковом матче отбора ЧМ-2022. Также Россия была исключена из розыгрыша Лиги наций.
Источник: "СЭ"
Россия и Узбекистан пока не достигли договоренности по товарищескому матчу
РФС ведет переговоры с Ассоциацией футбола Узбекистана (АФУ) о проведении товарищеского матча между сборными России и Узбекистана в сентябре.
Фото: РФС