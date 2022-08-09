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Россия и Узбекистан пока не достигли договоренности по товарищескому матчу

РФС ведет переговоры с Ассоциацией футбола Узбекистана (АФУ) о проведении товарищеского матча между сборными России и Узбекистана в сентябре.
Фото: РФС
По информации источника, сторонам пока не удалось договориться.

Ранее появилась информация, что Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры об организации товарищеских матчей сборной России осенью 2022 года. Среди возможных вариантов - сборные Ирана и Узбекистана. Возможны также варианты товарищеской встречи со сборной Китая или одной из стран Латинской Америки.

Напомним, в феврале ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от турниров под своей эгидой. Из-за этого национальная команда не смогла сыграть с Польшей в полуфинальном стыковом матче отбора ЧМ-2022. Также Россия была исключена из розыгрыша Лиги наций.

Источник: "СЭ"


Сборная России Сборная Узбекистана
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