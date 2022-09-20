– Очень расстроился, что пришлось уехать из сборной. Для меня всегда большая радость, когда приглашают в национальную команду, тем более что у нас давно не было матчей. Но к сожалению, здоровье не позволяет полноценно тренироваться и участвовать в игре. По решению врачей возвращаюсь в клуб. Повреждение получил в игре с "Зенитом". Во втором тайме убегал от защитника, который сыграл мне ногой в область колена. Честно говоря, был шокирован, когда судья даже не свистнул фол - поэтому не сдержался и получил желтую карточку за эмоциональную реакцию. Сейчас по-прежнему испытываю болевые ощущения. Надеюсь, успею восстановиться к ближайшим играм за "Динамо", – приводит слова Захаряна журналист "СЭ" Константин Алексеев в своем телеграм-канале.
Сегодня сборная России в своих социальных сетях сообщила о том, что полузащитник Арсен Захарян вынужден покинуть расположение национальной команды из-за повреждения. Таким образом, Арсен пропустит товарищеский матч со сборной Киргизии, запланированный на 24 сентября. Встреча пройдёт в Бишкеке. После этого футболисты, вызванные на учебно-методической сбор, вернутся в собственные клубы, чтобы сыграть в третьем туре группового этапа Кубка России, а затем продолжить свое участие в Российской премьер-лиги. Обе ближайших встречи "Динамо" пройдут в гостях – сначала в Кубке с "Оренбургом" (28 сентября), затем в одиннадцатом туре РПЛ с "Ахматом" (2 октября). Стартовый свисток в обоих играх раздастся в 19:00 по московскому времени. За предыдущие десять туров Арсен забил всего один мяч и отдал две результативные передачи.
Захарян прокомментировал свой вынужденный отъезд из расположения сборной России
Полузащитник московского "Динамо" и сборной России Арсен Захарян покинул расположение сборной России и дал собственный комментарий по этому поводу.
Фото: Global Look Press