- Возможно ли, что в ноябре увидим еще больше новичков? Да, возможно, что следующем сборе будут еще новички. Давайте так - нынешнее время нужно по максимуму использовать как раз для таких вещей. Почему мы решили не вызывать ребят, кому за 30? Это не значит, что в сборной их больше не будет, что на них поставили крест. Когда нас вернут и они будут в порядке, они будут в сборной, - передает слова Карпина "РБ Спорт".
24 сентября сборная России в выездном товарищеском матче одержала волевую победу со счетом 2:1 над сборной Киргизии. Голы в составе нашей команды забили Александр Соболев с пенальти в первом тайме и Даниил Уткин на 89 минуте встречи. Свой первый матч за сборную России провели 9 футболистов, 8 из которых были впервые вызваны на сбор. В ноябре 2022 года команда Валерия Карпина сыграет на выезде со сборной Ирана, а также проведет домашний матч в Санкт-Петербурге, соперником в котором может стать сборная Боснии и Герцеговины.
Сложная победа, 8 новичков, связка Уткин-Комличенко работает и в сборной. 7 наблюдений по матчу Киргизия – Россия
Карпин: возможно, на следующем сборе сборной России будут еще новички. На ребятах за 30 крест не поставили
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал возможный состав национальной команды на ноябрьский сбор.
Фото: РФС